Lettera43.it - L’Antitrust Usa contro Microsoft: nel mirino cloud, cybersecurity e AI

Leggi su Lettera43.it

Usa ha un nuovo grande obiettivo:. Dopo la lunga battaglia con Google, il gigante fondato da Bill Gates è finito neldell’autorità garante americana, che vuole far luce su alcune delle sue attività. I media statunitensi hanno spiegato chesembra volersi concentrare su, ma anche sui prodotti con al centro l’intelligenza artificiale. Già nel 1999 il governo americano ha fatto causa aper questioni legate alla concorrenza. All’epoca i fari delsono stati puntati sul sistema operativo Windows.L’app di Copilot, l’intelligenza artificiale di(Getty Images).Nel 1999attaccata per WindowsE 25 anniha offerto auna via di uscita simile a quella proposta poche settimane fa a Google: lo scorporo.