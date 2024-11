Sport.quotidiano.net - Jennifer, first lady con il pallino delle Aquile: "Un dono far parte di un club così generoso"

I complimenti diPlatek allo Spezia, pubblicati ieri da La Nazione, hanno avuto un seguito, con un nuovo e lungo messaggio via social, carico di affetto e vicinanza nei riguardi dell’ambiente spezzino, dadella moglie del presidente aquilotto Philip. "Con l’avvicinarsi del giorno del ringraziamento ho trascorso molto tempo a riprendermi da un intervento chirurgico e a riflettere sulle tante cose per cui sono grata nella mia vita – ha affermatoPlatek –. Oltre alle cose ovvie che renuna vita degna di essere vissuta, c’è ildi conoscere lo Spezia Calcio". Une una città che hanno fatto breccia nei sentimenti di: "Spezia occupa e occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore. Sono grata a Rob e Laurie per averci dato questa incredibile opportunità: aver assistito all’evoluzione e all’inaugurazione del nuovo stadio e aver visto la squadra posizionata a un solo punto dalla vetta della classifica della Serie B".