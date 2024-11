Metropolitanmagazine.it - James Gunn rassicura i fan: la DC non creerà un suo MCU vero e proprio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha dichiarato in una recente intervista che gli spettatori non dovranno guardare ogni singolo progetto DC per restare al passo. Ha spiegato che, sebbene le produzioni facciano parte di un universo connesso, l’obiettivo è creare un mondo narrativo coeso senza dipendere da una grande trama in corso o da titoli fortemente interconnessi. Questo approccio distingue il DCU dal MCU, dove tenere il passo con film e spettacoli è spesso necessario per capire cosa sta succedendo nelle storie cinematografiche.ha parlato con Collider e, quando gli è stato chiesto dei piani a lungo termine della DC, ha spiegato che sarebbero stati necessari solo piccoli aggiustamenti, niente che richiedesse grandi revisioni.“Non penso che la DCU sia, ‘Oh, questa è una storia che stiamo raccontando in più film e serie TV su un grande cattivo’.