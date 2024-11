Anteprima24.it - Incendia l’auto della zia della sua ex, incastrato dal video

Tempo di lettura: 2 minuti“Ti devo uccidere, te la devo far pagare per quello che hai fatto”. Questa la minaccia che avrebbe rivolto un giovane alla ziasua ex, che era riuscita ad allontanare la nipote da violenze e soprusi, prima dirle: l’uomo è stato ora fermato. A rendere nota la storia il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica sui social anche ildell’attentatorio.I fatti ad Afragola, nel Napoletano. “La macchina è esplosa davanti all’abitazione. Poteva essere una strage”, commenta Borrelli, secondo cui l’unica colpadonna è stata quella di “allontanare sua nipote da una relazione tossica, a convincerla a tagliare i fili che la legavano ad un giovane, già con precedenti penali, che la maltrattava e la opprimeva”.