Gaeta.it - Inaugurata la nuova linea di traghetti ‘Ro-Ro’ tra Damietta e Trieste: un passo per il commercio internazionale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, in Egitto, si è tenuta una cerimonia importante per il mondo del trasporto merci. Oggi, è stataladi‘Ro-Ro’ che collegherà l’Egitto con. Questo progetto è il risultato di un accordo bilaterale fra Italia ed Egitto siglato a gennaio e promette di rivoluzionare il trasporto delle merci, riducendo i tempi di consegna e semplificando le procedure doganali attraverso l’uso della tecnologia avanzata.La cerimonia d’aperturaLa cerimonia si è svolta al porto di, un hub strategico situato lungo la costa orientale egiziana, a breve distanza da Alessandria. Presenti all’inaugurazione, l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly, e Kamel Al-Wazir, ministro dei Trasporti e dell’Industria.