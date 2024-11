Ilrestodelcarlino.it - Il fronte Capodanno. Concerto con Alex Britti: "Poi un dj internazionale"

Il dado è tratto: toccherà adscaldare il pubblico di piazza Pertini per ildi. Alla fine l’amministrazione comunale ha fatto la sua scelta premiando il cantautore e abile chitarrista romano. L’accordo è stato chiuso tra la serata di martedì e la prima mattinata di ieri. La sua canzone marchio di fabbrica, "Mi piaci", assolutamente in linea social, farà sicuramente ribollire la piazza prima della mezzanotte, mentre la seconda parte del programma, dopo il conto alla rovescia, i botti e i salta tappi, sarà un dj set di grido a far ballare il pubblico. Nei prossimi giorni la firma sul contratto per la seconda star diverrà ufficializzata: "Avendo potuto sbloccare l’ospite musicale principale, mantenendoci all’interno di un budget dato, a breve chiudiamo per il dj set" ha detto in conferenza stampa l’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio".