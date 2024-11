Lanazione.it - Il castello che accolse San Francesco. In vendita la rocca dei conti Cattani: ci visse anche il padre di Michelangelo

Ildi Chiusi della Verna, appartenuto al conte Orlandoe del quale sono rimasti i ruderi, è ufficialmente inal prezzo di 590mila euro assieme alla relativa tenuta. A condurre la trattativa è l’agenzia Romolini Immobiliare con sede ad Anghiari, che ricorda come questa proprietà – che si estende su una superficie di 310,4 ettari – sia un vero e proprio pezzo di storia e possa costituire un ottimo investimento per l’attività faunistico-venatoria, vistala presenza di tre casali da ristrutturare. A proposito di storia, ricordiamo che il conte- esponente della nobile famiglia che detenne il dominio della zona per quattro secoli - fu colui che nel 1213 donò il monte della Verna a Sandopo essere rimasto profondamente colpito da una predica tenuta dal serafico di Assisi a San Leo, il paese noto per la sua imponente, al quale il conte era presente in occasione di un evento.