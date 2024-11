Movieplayer.it - Giorno del Ringraziamento: 10 iconici Thanksgiving dai film e serie tv

Leggi su Movieplayer.it

Da Monica di Friends che "indossa" un tacchino alin maschera di Mercoledì Addams, dalla tavola imbandita di Spider-Man Tobey Maguire aldi sangue secondo Eli Roth. Tacchino in salsa di mirtilli sulla tavola imbandita. Oggi, gli americani celebrano il: la festa di origine cristiana osservata negli Stati Uniti il penultimo giovedì di novembre, in segno di gratitudine per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso. Anche se le origini erano religiose, oggi è una festa laica. La ricorrenza che inaugura la stagione natalizia celebra l'arrivo dei Padri Pellegrini e il loro storico incontro con i nativi americani. Con ilprende ufficialmente il via il conto alla rovescia per il Black Friday, ildedicato alle spese folli.