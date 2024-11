Drammatico ritrovamento questa mattina | 50enne senza vita all’interno della propria auto Inutili i tentativi di rianimarlo Impossibile al momento stabilire le cause del decesso Il ritrovamento a Pastena

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomo di circa 50 anni, residente a Roma, è stato trovatonella suaparcheggiata sul cigliostrada, a, un piccolo comuneprovincia di Frosinone. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lemorte sono ancora in fase di accertamento.Ile l’intervento dei soccorsiIldel corpodel cinquantenne è avvenuto nelle prime ore di ieri. L’uomo è stato trovato riverso su un fiancosuae a nulla sono serviti idi rianimazione da parte del personale sanitario giunto sul posto. La piccola comunità diè rimasta profondamente scossa dall’accaduto: la zona, normalmente tranquilla e caratterizzata da un forte senso di appartenenza tra gli abitanti, si è improvvisamente trovata al centro di un evento tragico.