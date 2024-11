Movieplayer.it - Daniel Craig sul successo dopo Casino Royale: "Un fottuto disastro"

Leggi su Movieplayer.it

L'ex star di 007 ha ricordato il periodo successivo alla fama conquistata grazie al primo suo film nella saga.era un attore molto esperto già all'epoca del suo ingresso nella saga di James Bond ma indubbiamente la fama mondiale gli ha arriso nel 2006l'uscita di, il primo film nel quale ha interpretato 007. Critica e pubblico premiarono il film di Martin Campbell einterpretò il personaggio in altri quattro capitoli cinematografici, salutando definitivamente il franchise in No Time To Die di Cary Fukunaga, uscito nel 2021. CheIntervistato dal New York Post,ha ricordato il periodo della sua vita successivo a:"Mi ha davvero sconvolto, davvero sconvolto. Un .