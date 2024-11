Ilgiorno.it - Cucina catalana: il premio qualità è servito

La cultura si serve e si premia a tavola. Ieri la console dell’Ufficio economico e commerciale a Milano dell’Ambasciata di Spagna, Carmen Balsa, ha consegnato i certificati di"Restaurants from Spain" ai due ristoranti che quest’anno sono stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento. Si tratta del Sabor Catalan di via Gramsci 11 a Corsico, dove è protagonista la. E del ristorante Sevilla Mia in viale Coni Zugna 50 a Milano, famoso per i piatti e le tapas della tradizione andalusa. Il distintivo di"Restaurants from Spain", viene attribuito dall’istituto spagnolo per il commercio estero in base al giudizio di un comitato costituito da numerosi organismi ufficiali. Identifica i ristoranti spagnoli che all’estero non solo offrono prodotti alimentari spagnoli di, ma soprattutto servonospagnola autentica.