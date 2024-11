Tg24.sky.it - Corvetto, padre di Ramy: "Basta violenza, questo non è bene". Sabato fiaccolata in ricordo

non ricordava più la lingua araba, parlava italiano, si sentiva italiano": lo ha detto alla trasmissione Iceberg di Telelombardia - in onda stasera alle 20.30 - Yehia Elgaml, ildel 19enne deceduto in un incidente stradale in scooter - era il passeggero - nella notte frae domenica, durante un inseguimento con i Carabinieri. Alla sua morte sono seguite notti di disordini nel quartiere, periferia sud di Milano. "Tutta la mia vita sta andando male, io senzami sento senza il cuore, anche mia moglie - ha detto ildel giovane - è senza il cuore".