Convegno su malattie e diffusione di zanzare

Domenica la gran sala Piero Cesanelli dello Sferisterio accoglierà l’incontro "? Lotta all’ultimo sangue! - Conoscere per difendersi: contrastare ladellee prevenire le nuoveemergenti", patrocinato da Unicam, dall’Ast Macerata, dall’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Macerata e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Dalle 16 si susseguiranno i saluti istituzionali del sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore all’Ambiente e allo Sviluppo economico, Laura Laviano; interverranno Guido Favia, docente ordinario di Parassitologia a Unicam, Claudia Damiani, docente associata di Parassitologia a Unicam e Stefano Gavaudan, dirigente dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria-Marche. "Dopo gli episodi di Dengue sul territorio regionale, il focolaio di Fano e il caso isolato del ragazzo di Tolentino passato per il nostro ospedale, vogliamo fare un po’ di chiarezza sul tema legato alletrasmissibili da, informando per evitare allarmismi" ha detto l’assessore Laviano.