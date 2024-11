Gossipnews.tv - Carmen Di Pietro La Combina Grossa: Ora Rischia la Querela!

Leggi su Gossipnews.tv

Scontro acceso traDie Wanda Fisher durante e dopo “Belve”: accuse gravissime e pesanti azioni legali. Ecco che cosa è accaduto!Recentemente,Diha partecipato al programma televisivo “Belve,” dove si è confrontata con domande pungenti da parte della conduttrice Francesca Fagnani. Tra i vari temi affrontati, alcuni momenti hanno destato particolare clamore, soprattutto le questioni legate al suo passato con Sandro Paternostro e alla pensione di reversibilità. Alla fine dell’intervista,non ha nascosto il suo malcontento, dichiarando apertamente di non aver gradito il tono delle domande.Tuttavia, il vero nodo della polemica è emerso quando la Fagnani ha tirato in ballo le accuse di Wanda Fisher. Quest’ultima sostiene chele debba una cifra considerevole, mezzo milione di euro, per presunti utilizzi non autorizzati di brani incisi dalla Fisher durante alcune esibizioni in Spagna.