Blitz al Parco Verde di Caivano urla e tensioni per lo sgombero di case occupate abusivamente

aldi, dove nella mattina di giovedì 28 novembre le forze dell’ordine hanno effettuato unper sgomberare 36. «Jatevenne», hannoto i residenti dai balconi, per poi cercare di impedire l’ingresso dei militari in assetto antisommossa. L’operazione è stata disposta dalla procura di Napoli Nord, che ha contestato a 419 persone il reato di occupazione abusiva individuando 240 casi. Tutte situazioni che non possono essere regolarizzate per i redditi oppure per i precedenti penali degli occupanti. Quella del 28 novembre è solo una prima tranche degli sgomberi e riguarda nuclei familiari ritenuti vicini a realtà criminali del posto.Dopo l’appello di don Patriciello e la visita di Meloni, l’area è oggetto di riqualificazioneIl complesso dellepopolari deldiè stato sotto i riflettori per una serie di episodi di cronaca tra cui, nel 2023, lo stupro di due cuginette da parte di un branco di giovanissimi.