Ilrestodelcarlino.it - Black Friday a teatro: sconti su 50 biglietti

In occasione del, la Fondazione I Teatri mette in vendita 50al 50 per cento di sconto. L’offerta è on line (su www.iteatri.re.it) dalla mezzanotte di domani alle 23.59 di domenica 1 dicembre e alla biglietteria della Fondazione I Teatri (nelle giornate di domani e sabato). C’è poi un’altra opportunità per gli spettatori da parte di Ccn/Aterballetto e Fondazione I Teatri: martedì 4 marzo (alle 20.30) si aggiunge un’altra data alla già annunciata Notte Morricone di mercoledì 5 marzo, i cuialMunicipale Valli sono andati quasi completamente esauriti. Una volontà da parte di Aterballetto, che sta riscuotendo grande successo con questo spettacolo - coprodotto da Fondazione I Teatri - di dare la possibilità al maggior numero di reggiani di assistere a questo concentrato visionario e immaginifico, per il quale Gigi Cristoforetti - direttore di Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto - ha scelto di rivolgersi a Marcos Morau, artista ora tra i più ricercati e molto capace di interrogare a fondo la contemporaneità.