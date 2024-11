361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 27 novembre 2024

Bene il programma MediasetNella serata di ieri, mercoledì 27, su Rai Uno, il documentario Domenico Modugno: L’italiano che incantò il mondo porta a casa 1.873.000 spettatori pari al 10.51% di share.Su Canale 5, la seconda puntata di This is Me si impone con 2.928.000 spettatori e uno share del 21.14%.Su Rai 2 Stucky si ferma a 1.427.000 spettatori pari al 7.42%. A seguire The Bad Guy segna 368.000 spettatori con il 2.42%. Su Italia1 Bastille Day: Il colpo del secolo ottiene 894.000 spettatori (4.77%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.492.000 spettatori e il 9.14% (presentazione: 1.115.000 – 5.37%).L'articolotv, idel 27proviene da 361 Magazine.