Lanazione.it - Accoltellato da due ragazzini, migliorano le condizioni di Mario

Lucca, 28 novembre 2024 – Sono passati quasi 3 giorni dalla spaventosa aggressione di lunedì sera, ma il tempo in via del Pino e Cortacce a Massa Pisana sembra essersi fermato. La staccionata di legno, che i due ragazzi stavano distruggendo, è ancora accatastata a bordo strada, mentre le persiane delle case sono chiuse, come a reclamare un po’ di pace dopo il grande spavento.Livi, 62 anni,da un minorenne dopo una lite, nata proprio per il gesto vandalico di una coppia di giovanissimi nei pressi della sua abitazione, è ancora in ospedale. La famiglia ha chiesto ancora un po’ di riservatezza, preferendo non parlare direttamente con noi, ma ha affidato la prima buona notizia agli amici e ai vicini di casa. Ledistarebbero migliorando, e dopo le lunghe ore in coma farmacologico in terapia intensiva, con prognosi riservata, nella giornata di oggi potrebbe essere interrotta la sedazione, per svolgere nuovi accertamenti.