Puntomagazine.it - Ultima Generazione: continuano i processi tre udienze in due giorni

Leggi su Puntomagazine.it

: Ieri duepresso i tribunali di Roma, oggi presso quello di MilanoRoma 26.11.2024:ad. Ieri si sono tenute al Tribunale di Roma duepredibattimentali, riferite ad altrettante azioni compiute negli ultimi due anni.; oggi c’è stata un’altra udienza, sempre predibattimentale, presso il Tribunale di MilanoLa prima, per l’azione alla sede Eni alla Garbatella del 19 aprile 2022, in cui i capi di imputazione capi di imputazione sono: artt. 110, 635 comma 1,3 c.p. artt. 61 n. 2, 110 c.p., art. 4 L. 110/76 artt. 61 n. 2, 651 c.p. art. 76, comma 3 D.Lgs. 159/2011 (violazione foglio di via). Rinviata al 6 marzo 2025 per difetti di notifica alle imputate.“Oggi si è tenuto processo per un’azione dimostrativa che ho fatto in un Energy Store di Eni nell’aprile del 2022.