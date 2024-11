Liberoquotidiano.it - Ue: Vannacci, 'nomina Fitto non basta a dissipare dubbi su ambiguità nuova Commissione'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - L'elezione dellaEuropea guidata da Ursula von der Leyen rappresenta un'occasione mancata per imprimere un autentico cambiamento alla politica europea che nell'ultimo quinquennio ci ha ridotto in una situazione di maggiore povertà, instabilità e censura. Il risultato della votazione in plenaria a Strasburgo ha confermato la tendenza a privilegiare compromessi politici anziché a rispondere alle istanze dei popoli europei che ovunque richiedono un mutamento dell'approccio dell'Unione sino ad ora basato sul green deal, sulla guerra ad oltranza, sulla promozione della debolezza e sulla decrescita felice". Così il generale Roberto, eurodeputato della Lega. "Le sfide che l'Europa si trova ad affrontare -sottolinea- richiedono risposte coraggiose e incisive, basate su valori autentici e orientate a garantire sicurezza, sovranità e benessere ai cittadini europei.