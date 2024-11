Terzotemponapoli.com - Top&Flop – Napoli-Roma: Lukaku e la solidità difensiva per restare in vetta

Il, dopo la sosta per le nazionali, torna al Maradona e sconfigge laper 1-0 grazie alla rete dell’ex. Si tratta della sesta vittoria su sette partite casalinghe. Come nell’anno dell’ultimo scudetto, quello di mister Spalletti. Ovviamente questonon è stato costruito per vincere già da quest’anno, ma l’obiettivo è il ritorno nell’Europa che conta: la Champions League.città, piazza molto umorale, non deve fare voli pindarici e deve ascoltare il proprio mister che da mesi invita alla calma e a non guardare la classifica. Ah proposito di classifica: avvincente la lotta in, erano anni che non si vedeva un campionato con così tante pretendenti in lotta per la vittoria dello scudetto. Sicuramente se capiterà l’occasione, un vincente come Antonio Conte non si farà pregare per piazzare la zampata vincente.