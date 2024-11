Ilgiorno.it - Ramy Elgaml, il video della fuga in moto prima dello schianto mortale in via Ripamonti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Il TMax c he sfreccia a forte velocità in via San Barnaba, lasciandosi a sinistra viaCommenda e puntando verso l'incrocio con via Sforza. Dietro due pattuglie dei carabinieri a inseguire lo scooter con lampeggianti e sirene accese. Il filmato, che sta circolando su TikTok, mostra alcuni secondidi domenica nottescooter guidato dal ventiduenne tunisino Fares Bouzidi; in sella c'è anche il diciannovenne egiziano, che in quel momento ha appena perso il casco a causa del sobbalzo provocato dal passaggio sul dosso di fianco al Palazzo di Giustizia. Lasi concluderà in maniera tragica diversi minuti dopo, attorno alle 4, con lodel TMax all'incrocio tra viae via Quaranta e la morte dial Policlinico., il 19enne egiziano che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato con lo scooter mentre era inseguito dai carabinieri, in una foto tratta dal suo profilo Facebook.