Scuolalink.it - Proroga per l’approvazione del programma annuale 2025: nuove scadenze e dettagli operativi

Leggi su Scuolalink.it

Con la nota ministeriale n. 8235 del 26 novembre 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto unadi 45 giorni per la predisposizione edel. Tale decisione è stata adottata per agevolare le istituzioni scolastiche, considerando il carico di lavoro eccezionale derivante dagli adempimenti amministrativi e dalle attività connesse ai progetti finanziati, in particolare nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le motivazioni dellaNella nota ministeriale si sottolinea come il provvedimento sia frutto di un’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e risponda a esigenze straordinarie. Si legge: “Tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell’anno, con la presente, in via del tutto eccezionale, l’Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di unadi tutti i termini previsti dall’art.