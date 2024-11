Ilrestodelcarlino.it - Presentazione del libro di Domenichini ’Ricordati di perdonarmi’

Venerdì alle 17.30 presso il nuovo spazio polivalente al Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena, Librerie Coop in collaborazione con la direzione del Centro promuove e organizza ladel‘Ricordati di, romanzo intenso e commovente firmato da Giancarloedito da CartaCanta (finalista al premio Pannunzio 2024). La storia esplora con delicatezza temi universali come il perdono, i legami familiari e la ricerca della felicità. La narrazione, corale e coinvolgente, è arricchita da una galleria di personaggi tragicomici e struggenti che popolano un quartiere periferico immerso nella campagna. La vera protagonista della storia, tuttavia, è la continua ricerca della felicità. Giancarlo(Cesena, 1952), laureato in Lettere all’Università di Bologna, ha dedicato gran parte della sua vita alla lettura e alla scrittura, decidendo di pubblicare i propri lavori solo negli ultimi anni.