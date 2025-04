Juventus Women Girelli festeggia il gol in Nazionale | Ci tenevo tanto felicissima per il nostro cammino Adesso Soncin dovrà regalarci questa cosa

JuventusNews24Juventus Women, Girelli festeggia il gol in Nazionale: tutte le dichiarazioni dell'attaccante bianconeroL'attaccante della Juventus Women Girelli ha analizzato la vittoria della Nazionale contro la Danimarca decisa anche da una sua bellissima rete.PAROLE – «Il gol è stata un'esplosione di gioia perché mi mancava in Nazionale da un po' di tempo. Ci tenevo tanto, soprattutto in un partita delicata come questa. Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, per migliorare la classifica anche nei loro confronti. Sono felicissima per noi, per il nostro cammino. Ora il mister dovrà pagarci la cassa, perché quella che abbiamo è piccolina, umile. Adesso abbiamo chiesto al mister un regalo, una nuova cassa, perché la musica ci accompagna sempre».

