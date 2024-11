Unlimitednews.it - Presentato progetto Sport per legalità, Abodi “Fattore educativo”

ROMA (ITALPRESS) – La praticaiva come mezzo per contrastare i fenomeni di disagio giovanile e di dispersione scolastica, coinvolgendo ragazzi provenienti da contesti difficili e periferici dando loro un’opportunità di crescita e formazione. È questo l’obiettivo delper la”,presso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. Unpromosso dal Sottosegretarioe Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, con il supporto del ministro per loe i Giovani, Andrea, e che ha visto unpilota partito nel 2019 in Lombardia in collaborazione con le Fiamme Gialle. “Abbiamo pensato di premiare, di dare fiducia a ragazzi che vivevano situazioni di fragilità sociale. Noi, come istituzioni, abbiamo il dovere di dare loro l’esempio, la bellezza dell’impegno, del sacrificio, e abbiamo avuto risultati straordinari”, ha spiegato Picchi che, visto l’esito positivo, ha deciso di coinvolgere anche altri Gruppiivi militari e Corpi dello Stato per coinvolgere ancora più studenti.