Ilfattoquotidiano.it - Più che di patriarcato, meglio parlare di maschilismo: così si è evoluto quel dispotismo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Eleonora Padovani e Luca BattistoliSi può definire la nostra una società patriarcale? Non ne sonosicura. “Detto di sistema familiare o sociale che faccia capo al padre di famiglia, secondo le antiche usanze. Esteso, che si fonda sulalias organizzazione della famiglia basata sull’autorità paterna e sulla trasmissione dei diritti ai membri maschili. Da patriarca: lemma di prima del 1292, capo di una grande famiglia, dotato di poteri assoluti sui propri discendenti, presso antiche popolazioni o tribù primitive”.Si può quindi definire la nostra una società patriarcale? Prima potremmo forse dire e che ne è la conseguenza, un risultato o un’evoluzione. Non la possiamo definire tale in senso stretto perché il fenomeno sociologico delè finito. Da anni il ruolo del capofamiglia nella società occidentale non esiste più, ma è arrivato al punto che vediamo.