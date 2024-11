Liberoquotidiano.it - Medioriente, entrata in vigore la tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano

È entrato inalle 4 ora locale, le 3 del mattino italiane, il cessate il fuoco intra. Non ci sono state indicazioni immediate di presunte violazioni dellae a Beirut ci sono stati segni di festeggiamento. Il cessate il fuoco prevede un'interruzione iniziale dei combattimenti di due mesi e richiede cheponga fine alla sua presenza armata nel sud del, mentre le truppe israeliane devono tornare sul loro lato del confine. Migliaia di truppe libanesi e di forze di pace dell'Onu, le truppe Unifil, si dispiegheranno nel sud del Paese e un gruppo internazionale guidato dagli Stati Uniti controllerà il rispetto dei confini. "Presto un piano di pace anche per Gaza", ha promesso il presidente Usa Joe Biden.