Lanazione.it - Luminarie, in arrivo le modifiche. “Serve intervenire in alcune vie”

Montecatini Terme, 27 novembre 2024 – “Lenatalizie a Montecatini possono essere migliorate per qualità e diffusione nelle vie. L’abbiamo detto al Comune, che si è impegnato a compiere tutti gli interventi possibili affinché questo accada”. Le dichiarazioni arrivano da Confcommercio, a margine di un incontro dedicato con l’assessore alle attività produttive, Marco Silvestri. Una delegazione locale dell’assicurazione di categoria è arrivata in municipio per fare il punto della situazione, dopo le polemiche, sollevate anche nel dibattito politico, emerse nei giorni scorsi. “Abbiamo rilevato – prosegue la nota di Confcommercio –criticità che crediamo debbano essere gestite nel più breve tempo possibile. A oggi,zone risultano più illuminate di altre e la nostra richiesta è quella di uniformare il più possibile la luminaria natalizia.