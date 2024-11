Quotidiano.net - L'importante è arrivare “primi”

Tortellini in brodo di carne INGREDIENTI E DOSI Per la pasta farina 0 300 g 3 uova Per il ripieno lonza di maiale 100 g mortadella 100 g prosciutto crudo 100 g Parmigiano Reggiano DOP 150 g uova 1 sale fino q.b. noce moscata q.b. Per il brodo biancostato di manzo (adulto) 1,5 kg gallina (vecchia) cipolle bianche 1 carote 1 sedano 2 coste acqua fredda 4 l chiodi di garofano q.b. sale q.b. Tritate gli affettati, aggiungete parmigiano, sale, pepe e l'uovo; unite la noce moscata grattugiata e amalgamate il tutto, coprite con pellicola e riponete in frigo per 12 ore. Mettete la gallina e il manzo in un'ampia pentola, aggiungete sedano, carote e le cipolle precedentemente cotte con i chiodi di garofano. Aggiungete l'acqua e un pizzico di sale, cuocete a fuoco medio per circa quattro ore.