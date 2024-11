Lanazione.it - La giunta non fa sconti. Somma di deplorazioni. Nicchio alla finestra per una Carriera

Leggi su Lanazione.it

di Laura Valdesi SIENA Fumata bianca. E’ arrivata a metà pomeriggio, al termine di una riunione diiniziata al mattino ma che si è focalizzata sulle memorie di Contrade e fantini (solo Tittia aveva già accettato l’ammonizione per il cambio di posto) nel pomeriggio inoltrato. Il mondo del Palio è rimasto sintonizzato con Palazzo Pubblico fino ad allora, in attesa di capire se gli assessori e il sindaco Nicoletta Fabio (assente, naturalmente, il giudice delegato Giuseppe Giordano) avevano accolto le ragioni contenute nei ricorsi. Soprattutto quelli presentati dai fantini che sono poi stati squalificati, Velluto (Lupa) e Tamurè () (vedi articolo a destra), più dContrada dei Pispini. Perdi– due più quella già pendente – è infatti scattato un Palio di stop per quest’ultima.