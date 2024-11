Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte, Lukaku, il Cholito: parla Mandorlini

Leggi su Terzotemponapoli.com

Verso Torino-: Andrea, allenatore ed ex calciatore (esordì in Serie A con la maglia granata), è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Capisco la delusione dei tifosi del Toro. So che è una squadra arrabbiata, è un peccato perché l’inizio stagione era stato positivo. Spero che possa voltare pagina, già contro il. La squadra sente le pressioni esterne e non fa bene a nessuno”.Questo“Ildiad oggi è una delle peggiori avversarie da affrontare. E’ una squadra chirurgica, essenziale, che sfrutta qualsiasi passo falso commetti in campo. Magari è meno bella come gioco, ma è una squadra fortissima che ha imparato a vincere in maniera diversa. Giocare bene significa tutto e significa nulla, quello che conta alla fine è sempre il risultato.