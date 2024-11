Napolipiu.com - Il Napoli a gennaio vuole un difensore, Manna valuta tre nomi. La verità su Raspadori

Ceccarini svela i piani del club azzurro per: treper la difesa e novità sul futuro dell’attaccante.Ilaccelera sul mercato invernale. Secondo quanto rivelato dal direttore di Tuttomercatoweb Radio, Niccolò Ceccarini, il club azzurro sta concentrando i suoi sforzi sulla ricerca di uncentrale.Intervenuto a Radio Marte, Ceccarini ha delineato la strategia di mercato: “Ilpunta a un’operazione in prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo a determinate condizioni. Stiamo monitorando sia il mercato brasiliano che quello europeo”.Tre iin prima fila per rinforzare la retroguardia: Jakub Kiwior dell’Arsenal resta la pista più concreta, seguito da Ardian Ismajli dell’Empoli. Più complicata la situazione di Dragusin, che il Tottenham considera incedibile.