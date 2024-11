Ilrestodelcarlino.it - "Il mio Calogero vive nell’incubo del tradimento"

Il sipario del Teatro della Regina di Cattolica si alza per La grande magia, commedia di Eduardo De Filippo. A interpretare questo classico della prosa italiana, domani alle 21, con la regia di Gabriele Russo, sarà Natalino Balasso, nel ruolo diDi Spelta, marito tradito, assieme a Michele Di Mauro e altri attori. "E’ stato un lavoro collettivo in quanto realizzato da una compagnia formata da undici attori. Chi lo vedrà capirà che bisogna essere molto accordati per fare uno spettacolo di questo genere". Chi è? "E’ un personaggio che subodora, teme enella paura che la moglie, bella donna, lo tradisca. Questo incubo attraversa tutto lo spettacolo, fedele al testo di De Filippo. Rispetto l’originale infatti non è stata cambiata neppure una virgola, vedremo quindi rappresentata l’opera fedelmente, ma attraverso il filtro dell’incubo, molto interessante, studiato dal regista".