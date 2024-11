Lanazione.it - Il materiale per la raccolta differenziata di Alia si potrà ritirare anche nelle tabaccherie

Firenze, 27 novembre 2024 –Multiutility, l'azienda che gestisce il servizio rifiuti in 58 Comuni della Toscana centrale, annuncia un’importante novità: a partire da questa settimana è possibileilper la, oltre che presso i consueti sportelli territoriali,utilizzando la rete delleassociate alla Federazione Itna Tabaccai (Fit). Grazie al nuovo servizio i cittadini possono recarsi presso leaderenti ele dotazioni previste dal proprio rapporto contrattuale con, in funzione della tipologia di utenza e di contratto: in particolare sacchi azzurri per gli imballaggi, sacchi sanitari per pannolini e pannoloni e chiavette digitali. Attualmente hanno già aderito all’iniziativa 158 tabaccai. Per utilizzare questo servizio i cittadini devono semplicemente presentarsiaderenti muniti di un documento di identità e del codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo supp o nella seconda pagina della bolletta cartacea.