Il grande racconto dei classici

Celebre è rimasto il seguente aforisma di Italo Calvino: “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”. Lo cita anche Piero Boitani in questo suo ottimo volume che di quella felice espressione calviniana rappresenta una prova inconfutabile. Non v’è dubbio, infatti, che ogni titolo di opera e ogni nome di autore che Boitani propone all’attenzione del lettore lungo il suo coinvolgentesuscitino la sensazione che essi effettivamente non abbiano ancora finito di dire quello che hanno da dire. Certo, ciò lo si deve pure alla profonda sensibilità e alla bravura dell’autore, che sa scoprire e valorizzare al massimo i tesori custoditi, a volte persino nascosti, nelle pagine di tanti capolavori la cui ricchezza appare davvero inesauribile. Attraverso l’indicazione dei “suoi”, Boitani tocca i temi più diversi che da sempre hanno affascinato l’umanità: il fato e la sapienza, la storia e la tragedia, il dolore e la morte, la poesia e la filosofia.