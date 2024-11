Gamberorosso.it - I 6 migliori Nobile di Montepulciano scelti dal Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

È di pochi giorni fa la notizia che il Vinodidal 2025 si arricchirà di una nuova denominazione: i vini con la menzione Pieve rappresenteranno l’evoluzione del progetto del Consorzio del Vinodicominciata a partire dal 2020. Lo scopo è valorizzare le radici storiche e le peculiarità geografiche di, tendenza che in Toscana sta prendendo sempre più piede anche per altre denominazioni, come abbiamo già avuto modo di sottolineare parlando deiChianti Classico Gran Selezione.Il Vinodi: tipologie e caratteristicheIldi, che viene prodotto nell'omonimo comune vicino a Siena, con almeno il 70% di uve sangiovese (chiamato localmente prugnolo gentile), può vantare due primati: è il primo vino italiano ad avere ottenuto, nel 1980, la D.