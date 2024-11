Grande Fratello Federica divisa tra Stefano e Alfonso | Ho preso la mia decisione

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nuovo confronto traPetagna eD’Apice. Nella scorsa puntata, il concorrente è stato mandato in tugurio lasciando così la 20enne tra le braccia del tentatore di Temptation Island,Tediosi.Signorini ha dato la possibilità anella puntata andata in onda ieri, martedì 26 novembre, di esprimere i suoi sentimenti facendo finalmente chiarezza. È il triangolo amoroso di questa edizione delPetagna si trovatra l’ex fidanzatoe il tentatore conosciuto nel docureality condotto da Filippo Bisciglia,Tediosi. Questa situazione si sta facendo sempre più complicata per la gieffina che più volte ha confessato di sentirsi in colpa per non essere stata in grado, ancora oggi, di prendere una