Esercito Italiano | potenziamento della difesa aerea e missilistica in vista

Facebook WhatsAppTwitter Il Capo di Stato Maggiore, generale Luciano Portolano, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuroitaliana durante un’audizione di fronte alla Commissione Affari Esteri del Senato. In un contesto di crescente instabilità internazionale, il generale ha messo in evidenza gli sforzi intrapresi per modernizzare le capacità nazionali del settore, rafforzando la posizione dell’Italia sulla scena globale.L’importanzamodernaLacostituisce un elemento crucialesicurezza nazionale, soprattutto in un’epoca caratterizzata da minacce sempre più complesse. Gli investimenti in questo ambito non solo rispondono alle esigenze immediate di protezione, ma pongono anche le basi per unastrategica a lungo termine.