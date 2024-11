Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Natale:. Vitali, Paganini e Britten

E’ già in calendario il tradizionaledipromosso dalla Young Musicians European Orchestra e da Emilia Romagna Festival nell’ambito della stagione Forlì Grande Musica 2024, un evento che assume quest’anno una particolare importanza per le sue molteplici implicazioni nel campo della solidarietà, della diplomazia e del dialogo interreligioso. L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle ore 21 nella abbazia di San Mercuriale con la Young Musicians European Orchestra, diretta da Sancho Almendral, con il violinista Ion Mihail. In programma la Ciaccona per violino e orchestra di, la Campanella per orchestra d’archi die la Serenata per orchestra d’archi op. 20 di Elgar e la Symple Sympony op.4 di. Sancho Almendral collabora fin dalla sua origine con la Young Musicians European Orchestra, inizialmente come violoncellista e oggi anche come direttore d’orchestra.