Brutti di sera belli di giorno | la skincare che spopola sui social

Roma, 27 novembre 2024 – Andare a lettoper svegliarsi. È il trend dinotturna che impazza su TikTok e che si basa sull’idea di trattamenti intensivi da applicare prima di andare a dormire, per svegliarsi con una pelle radiosa. Questo approccio, già popolare in Corea e noto con l’espressione anglosassone ‘Going to bed ugly to wake up pretty’, include l’utilizzo di maschere overnight e altri trattamenti leave-in, da lasciare in posa, che ottimizzano la rigenerazione cutanea durante il sonno. Alcune dive sono note per seguire rigorose routine di bellezza notturna, per apparire al meglio al risveglio. Tra di loro figurano Kendall Jenner, Kim Kardashian, Jessica Alba, Hailey Bieber, Victoria Beckham, Selena Gomez e Gwyneth Paltrow. Suila tendenza ‘Going to bed ugly to wake up pretty’ è contrassegnata dagli hashtag #morningshed e #overnightglowup, con centinaia di migliaia di visualizzazioni.