Superguidatv.it - Alessandra Amoroso a This is me: “Maria mi è sempre stata vicina con tanta pazienza e amore”

Leggi su Superguidatv.it

Lacrime su lacrime, anche nel rivedere le difficoltà iniziali ad Amici.is me si è emozionata tantissimo riguardando i filmati in cui piangeva a dirotto mentre era nella scuola. La cantante ha raccontato le sue impressioni, i suoi sentimenti e le sue speranze a Silvia Toffanin e si è esibita per tutti i fan. Ecco cosa è accaduto durante lo speciale dedicato al talent di Canale 5 in onda mercoledì 27 novembre con la seconda puntata.is me: “una mamma e lo è tutt’ora”is me ha rivisto i momenti più difficili nella scuola di Amici.De Filippi le èconed. E’lei a darle forza e coraggio per andare avanti. Per, infatti, Amici era molto difficile.