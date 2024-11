Secoloditalia.it - Violenza e immigrati, i dati non mentono: il 9 per cento di stranieri compie il 25% dei femminicidi

E’ inutile che sinistra e opposizioni si scaldino. Iche confermano il legame tra l’immigrazione illegale, incontrollata, e le violenze sulle donne esiste. Parlano i numeri. Inon sono opinioni. Non li fornisce il governo ma l’Istat, i rapporti dei centri di ricerca e delle forze dell’ordine, l’associazione Antigone per quel che riguarda i detenutinelle carceri.IIstat, del Viminale che la sinistra omette di vedereGlisono il 9% della popolazione residente in Italia. Da gennaio a settembre del 2024 si sono contati 118 omicidi volontari con vittime donne: gran parte saranno classificati come «». Di essi, in 29 casi il «presunto autore» risulta essere straniero. L’incidenza deglisul totale di questi reati è pari quindi al 25%: più che doppia rispetto alla loro presenza.