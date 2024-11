Panorama.it - Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti

Leggi su Panorama.it

Apple TV+ presenta “: lache hagli”, una nuova docuserie in sei episodi che esplora le storie personali e collettive legate al conflitto che ha segnato profondamente l’America. Narrata dall’attore e regista Ethan Hawke, la serie, commissionata in occasione del 50° anniversario della caduta di Saigon e della fine dellain, promette di offrire una prospettiva toccante e umana su uno dei periodi più complessi e controversi della storia contemporanea.Testimonianze, filmati d’archivio e riflessioni su un’America trasformataCombinando potenti testimonianze in prima persona con emozionanti filmati d’archivio, la serie racconta le esperienze straordinarie di coloro che hanno vissuto il conflitto: soldati al fronte, civiliiti e americani coinvolti nel dramma di unache ha trasformato le vite e ridefinito il tessuto morale e culturale degli