Unicredit-Bpm, il governo si interroga

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.10 "E' una banca straniera,lo dice la composizione azionaria. Non ce l'ho con nessuno,ma non si metta in discussione il 3° polo bancario che sta nascendo", tra Bpm-Monte dei Paschi. Così il vicepremier Salvini sue Bpm. Critico anche il ministro dell'Economia Giorgetti, che aveva detto, "mossa non concordata".Evocato il "golden power", scudo delper salvaguardare imprese strategiche.Di avviso diverso FI. Barelli,capogruppo Camera:"In un mercato libero,i movimenti di banche sono un segnale positivo. Vigila la Bce".