Romadailynews.it - Ungheria: studioso, Cina segue strategia di apertura definitiva

Pechino, 26 nov – (Xinhua) – Il recente annuncio dellarelativo alla politica di esenzione dal visto “e’ un chiaro messaggio che il Paese pensa lungo le linee della connettivita’”, ha dichiarato Grandpierre Attila, presidente di ricerca del Budapest Center for Long-term Sustainability. Loungherese ha formulato queste osservazioni dopo essere atterrato domenica nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, per dare un’occhiata ai panda giganti “simili a bimbi, carini e affasnti”. Laha deciso di applicare la politica di esenzione dal visto ad altri nove Paesi in via sperimentale, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri il 22 novembre durante un briefing quotidiano con la stampa. Agenzia Xinhua