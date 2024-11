Lanazione.it - Tribunale di Prato: dall’amianto al cortocircuito per un topo, fino alle feci di animali. Aperta un’inchiesta

, 26 novembre 2024 – La procura diha aperto un fascicolo sullo stato di degrado in cui versa il Palazzo di giustizia, dopo che qualche giorno fa un roditore ha mandato in tilt il sistema elettrico. Per chiarire eventuali responsabilità la procura diretta da Luca Tescaroli ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per la violazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro. In particolare, si ipotizza l'inosservanza di una serie di obblighi a cui è tenuto il datore di lavoro: dalla manutenzione tecnica alla pulizia degli impiantia garantire la libera fruizione delle uscite di emergenza in caso di necessità. In occasione degli ultimi sopralluoghi, sono state scoperte deiezioni dianche in prossimità degli impianti elettrici e di riscaldamento. Inoltre, sarebbe stata riscontrata la presenza di amianto nelle giunture delle tubazioni dell'aerazione e per questo motivi non saranno accesi di riscaldamenti.