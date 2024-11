Gaeta.it - Sventare le truffe: l’impegno degli uffici postali di Napoli per tutelare i cittadini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’attenzione alla sicurezza dei clienti è un aspetto cruciale per gli, in particolare ae provincia, dove lesono in aumento. L’ottimo lavoro svolto dagli operatori, supportato da corsi di formazione specifici, ha portato a risultati significativi nel prevenire frodi. Nella regione Campania, ben 1900 tra direttori e operatori di sportello hanno partecipato a sessioni dedicate, per affinare le loro competenze nel riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro. Formazione e prevenzione: un approccio proattivoNegli ultimi mesi, glidella Campania hanno dedicato un totale di 945 ore alla formazione del personale, coinvolgendo tutti i 964presenti nella regione. L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, punta ad aumentare la consapevolezza su come riconoscere i raggiri più comuni, provenienti da opportunisti che cercano di frodare i