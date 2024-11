Quotidiano.net - Sull'eredità Agnelli nuove accuse, 'sulla Dicembre atti falsi'

Falso ideologicoa 'Declaratoria relativa alla composizione e struttura dellasocietà semplice' del 30 giugno 2021 e depositata nell'Ufficio del registro delle imprese. Questa la nuova ipotesi di reato su cui stanno operando i pubblici ministeri della procura di Torino nell'ambito del procedimento che ruota intorno all'di Gianni. La '' è la cassaforte che controlla le varie società del gruppo che controlla la holding Exor, a sua volta azionista di maggioranza di società come Stellantis, Ferrari, Juventus. Gli inquirenti subalpini si sono focalizzatie operazioni che fra il 2004 e il 2019 hanno determinato la sua composizione attuale: i soci sono i fratelli John (per il 60%) Lapo e Ginevra Elkann, nipoti di Gianni. L'ipotesi d'accusa è che i contrcon i quali la loro nonna, Marella Caracciolo, moglie dell'Avvocato, cedette nel maggio 2004 la nuda proprietà di circa il 40% delle sue quote - riservando per sé il diritto di usufrutto - fossero stati viziati da una serie di anomalie e irregolarità.