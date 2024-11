Ilrestodelcarlino.it - Politeama, un secolo di grandi visioni. Ma oltre ai film c’erano pure i cavalli

di Silvano Clappis Il cinema "Cesare Rossi" festeggerà quest’anno i suoi 100 anni dalla nascita con iniziative che si protrarrannol’anno prossimo. L’inaugurazione di quello che nel Novecento e fino ad oggi è stato il cinema cittadino per antonomasia avvenne, infatti, il giorno di Natale, 25 dicembre 1924. Il grande cinema nacque esattamente dove si trova ora, con un palcoscenico per gli spettacoli – vi si esibì agli inizi anche il circo equestre con ben 20! - e porta fin da subito il nome di un attore e capocomico fanese, Cesare Rossi (1829-1898), che da giovane fu volontario nella I Guerra d’Indipendenza e da impresario teatrale fu colui che lanciò Eleonora Duse. Sorge con una ragione ben precisa: essere un cinema di cultura laica, visto che fino a quel momento il cinematografo era appannaggio di sale non proprio adatte a questo genere di spettacolo.